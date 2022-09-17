Cenk Çelik kimdir? Cenk Çelik vuruldu mu?
Sedat Peker'e yönelik yayınladığı videolar ile tanınan Cenk Çelik'in silahla vurulduğu iddia edildi. Cenk Çelik kimdir?
Ümraniye'de çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Çelik, Sedat Peker'e yönelik sözleri ile gündem olmuştu. Kişisel sosyal medya hesabından silahlı ve kamuflajlı fotoğrafları paylaşması ile gündeme gelen Cenk Çelik aslen Siirtli'dir. 1972 doğumlu Çelik 2020'de düzenlenen "Hijyen Operasyonu" kapsamında,‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş ve kardeşi Zafer Çelik’in de bulunduğu 10 şüpheliyle birlikte gözaltına alınmıştı.
CENK ÇELİK ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Cenk Çelik, İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğradı.
Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Cenk Çelik ateş edip olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cenk Çelik, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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