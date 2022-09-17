Sedat Peker videoları ile bilinen Cenk Çelik'e silahlı saldırı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili videolarıyla bilinen Cenk Çelik silahlı saldırıya uğradı. Çelik, sosyal medyada Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile biliniyordu.
Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile ilgili paylaşımlarda bulunan Cenk Çelik İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medyada kendisini "Cenk Çelik Ümraniye" şeklinde tanıtan Çelik, Peker aleyhindeki videoları ile biliniyordu.
Olay saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Cenk Çelik (48) sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırgan peş peşe ateş etmeye başladı.
KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI
Çelik başına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi .Olay yeri inceleme ekipleri de boş kovan ve delil çalışması yaptı.
DURUMU AĞIR
Silahlı saldırıya uğrayan Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
PEKER ALEYHİNE YAYINLADIĞI VİDEOLARLA BİLİNİYORDU
Cenk Çelik, sosyal medyada Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile biliniyordu.
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