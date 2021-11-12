Sedat Peker'in duyurduğu sosyal medya hesabından yayımlanan liste kaldırıldı

12 Kasım 2021 Cuma, 10:55

Sedat Peker, aralarında; siyasetçilerin, iktidara yakın iş insanlarının, bürokratların da olduğu yasadışı bahis sitelerinde 50 bin doların üzerinde para kaybeden kişilerin listesini ele geçirdiğini öne sürdü.

Takipçilerinin çoğunluğunun listenin yayınlanmasını istediğini belirten Peker, 'Deli Çavuş' hesabını işaret etti.

'BANA ÖYLE SÖYLEDİ'

Söz konusu listeler 'Deli Çavuş' isimli hesaptan yayımlanırken Peker, "Yapılan anketlere baktığımızda katılanların en az yüzde 97’si yayınlansın istemiş. Ben yayınlamam ancak liste Deli Çavuş’un eline de geçmiş. Galiba Deli Çavuş yayınlayacak. Ancak bu işin vicdani sorumluluğu sizde ve Deli Çavuş’ta. Bana ait değil. Önce 5 bin kişilik üç sene öncesine ait olan 20 bin dolardan 2 milyon dolara kadar olan listeyi yayınlayacakmış bana öyle söyledi" notunu düştü.

PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

Dün akşam saatlerinde yayınlanan liste dün gecenin gündemini oluşturdu. Listelerin yer aldığı tweetlere bugün ulaşılamadı. Tweetlerin 'ev ve telefon bilgilerini izinsiz yayınlandığı' gerekçesiyle Twitter tarafından kaldırıldığı görüldü.