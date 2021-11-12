Sedat Peker'in duyurduğu sosyal medya hesabından yayımlanan liste kaldırıldı
Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in duyurduğu, 'Deli Çavuş' isimli sosyal medya hesabından yasadışı bahis sitelerinde para kaybeden kişilerin listesi yayımlandı. Liste daha sonra Twitter tarafından kaldırıldı.
Sedat Peker, aralarında; siyasetçilerin, iktidara yakın iş insanlarının, bürokratların da olduğu yasadışı bahis sitelerinde 50 bin doların üzerinde para kaybeden kişilerin listesini ele geçirdiğini öne sürdü.
Takipçilerinin çoğunluğunun listenin yayınlanmasını istediğini belirten Peker, 'Deli Çavuş' hesabını işaret etti.
'BANA ÖYLE SÖYLEDİ'
Söz konusu listeler 'Deli Çavuş' isimli hesaptan yayımlanırken Peker, "Yapılan anketlere baktığımızda katılanların en az yüzde 97’si yayınlansın istemiş. Ben yayınlamam ancak liste Deli Çavuş’un eline de geçmiş. Galiba Deli Çavuş yayınlayacak. Ancak bu işin vicdani sorumluluğu sizde ve Deli Çavuş’ta. Bana ait değil. Önce 5 bin kişilik üç sene öncesine ait olan 20 bin dolardan 2 milyon dolara kadar olan listeyi yayınlayacakmış bana öyle söyledi" notunu düştü.
PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI
Dün akşam saatlerinde yayınlanan liste dün gecenin gündemini oluşturdu. Listelerin yer aldığı tweetlere bugün ulaşılamadı. Tweetlerin 'ev ve telefon bilgilerini izinsiz yayınlandığı' gerekçesiyle Twitter tarafından kaldırıldığı görüldü.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Taraftar istifa et dedi, istifamı verdim
- “Erdoğan seçimi kaybederse...”
- İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' itirafı
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- Başak Demirtaş'a hapis cezası
- TCMB'nin hamlesinin arkasında ne var?
- Ünlü oyuncu Yunus Güner yaşamını yitirdi
- Saray'dan Sedat Peker açıklaması