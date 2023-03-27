Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelen Mehmet Ağar aylar sonra ortaya çıktı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:40

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:40

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla tekrar tartışılmaya başlayan ve Peker'in 'derin devletin başı' dediği eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, aylardır sessizliğini koruyordu.

Mehmet Ağar uzun zaman sonra Azerbaycan'da ortaya çıktı.

Ağar, gelirleri 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlanacağı açıklanan Karabağ-Galatasaray maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de yer aldığı fotoğraflarda çıkan Ağar'ın görüntüleri şöyle:

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker, Mehmet Ağar'ın, 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım' suçundan cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilen Palmali Holding'in sahibi Mübariz Mansimov'a 'kumpas kurarak' Bodrum'daki Yalıkavak Marina'ya 'çöktüğünü' öne sürmüştü.

Peker ayrıca Mehmet Ağar'ı kokain ticareti yapmakla ve kayıtlara 'faili meçhul' olarak geçen pek çok cinayetin planlayıcısı olmakla suçlamıştı.