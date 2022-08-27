Sedat Peker'in rüşvet çarkı iddiasının odağındaki Mine Tozlu Sineren: 'Türkiye kaç tane borsa patronu varsa bunu yaşıyorlar'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 21:22

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker bugün yaptığı paylaşımlarda Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker, Sineren’in bu parayı ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine bir arkadaşı tarafından Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’na yönlendirildiğini öne sürmüştü.

Peker'in iddialarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

CANLI YAYINA KATILDI

Söz konusu iddiaların Türkiye'nin gündemine oturmasının ardından kendisinde rüşvet istenildiği öne sürülen Mine Tozlu Sineren, Halk TV canlı yayınına katıldı.

Sineren, ''Bunu sadece ben değilim. Türkiye kaç tane borsa patronu varsa bunu yaşıyorlar'' ifadelerini kullandı.

Sineren'in açıklamalarının satır başları şöyle:

''2016 yılında bu şirketin yönetim kuruluna girdiğim de şirket gözaltı pazarındaydı. Benim buradaki yapmak istediğim olay, mağdur olan şirketlerin işlem gören hale gelmelerini sağlamak.

Darbe girişimin ardından kasım ayına kadar sistem çöktü ve kimse işlem yapamadı. 8 ay sonra işlem pazarına çıkardım bu şirketi. Yani şirket borsada işlem görmeye başladı.

Patronların hisselerle bir alakalı olmamalı. Patron şirketine sahip çıkar, yatırımcı hissesine sahip çıkar.

Ben 13 milyon sermayeyi içeriye soktum, mağazalar açmaya başladım. Benim bu işi yapmama izin veren SPK'ydı. Hisse senetlerim benim adıma tahsis edildi. Sonra kapılar çalınmaya başladı.

Borsayla ilgili bir medya grubu var. Bunlar patronların hisselerini yükseltebilmek haberler yapıyorlar. Bir takım gruplar kuruluyor, küçük yatırımcıyı kandırıyorlar.

Ansa olan şirktin ismini Marka Yatırım Holding olarak değiştirdim. Oluşturduğum projeyle sermaye arttırımı için başvuru yaptım SPK'ya. O dönem Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK başkanlığına geçti. Benim projemi anlayabilecek kişilerin incelemesini istiyorum. Sermaye artırımı talebim fiktif gerekçesiyle reddedildi. İlk alarmı orada alıyorum. Bana diyolar ki ya parayı ya şirketi koyacaksın.

SALİH ORAKÇI AYRINTISI

İşlemin onay görmesi için Taşkesenlioğlu'nun uzmanları ile muhattabıyım. TOBB Deniz Meclis Üyesi Salih Orakçı (Binali Yıldırım'ın başdanışmanı) ile yollarımızı kesişti. Biz bir ortaklık yaptı kendisiyle. Bürokrasinin içerisinde yer aldığı için ortaklık kurdum.

''İDDİALARINDA DOĞRU OLMAYAN UFAK TEFEK ŞEYLER VAR''

Sedat Peker'i eskiden tanıyorum ama bir süredir görüşmüyoruz. Geçmişten gelen ortak arkadaşlarımız var. Bu bilgileri nereden aldı çok şaşırdım. Bunlarla ilgili çok başvuruda bulundum. İddialarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var.

Salih Orakçı'ya verdiğim paralarla ilgili kendisine icra davası açtım.''