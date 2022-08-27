Sedat Peker'in 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası: Zehra Taşkesenlioğlu'nun FETÖ paylaşımı ortaya çıktı

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Peker'in iddiasında adı geçen Zehra Taşkesenlioğlu'nun FETÖ paylaşımı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 19:46
Sedat Peker'in 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası: Zehra Taşkesenlioğlu'nun FETÖ paylaşımı ortaya çıktı
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Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağını anlattı. Peker, SPK Başkanı'nın AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun 2013 yılında FETÖ’ye ilişkin yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

İşte o paylaşım:


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