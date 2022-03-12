Sedat Peker'in son hali: Eşi Özge Peker paylaştı
Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'in son hali, eşi Özge Peker'in paylaşımıyla ortaya çıktı.
Adalet Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili eşi Özge Peker'den yeni bir paylaşım geldi.
Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli iddialarda bulunduğu videolarıyla gündem olan Peker, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmamış, 24 Kasım'dan da bu yana da herhangi bir tweet atmamıştı.
Eşi Özge Peker, Sedat Peker'in kızlarıyla bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Peker, paylaştığı fotoğrafın altına "Baba ve koruyucu melekleri" notunu düştü.
Adalet Bakanlığı, BAE'ye gönderdiği bir yazıda, Sedat Peker hakkında İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlatmış ve Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etmişti.
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