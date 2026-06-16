SEDDK’nin zorunlu trafikle ilgili yeni ‘genel şartları’ 1 Temmuz’da başlıyor: ‘Yüzde 71’ için arayış

Sigorta Tahkim Komisyonun’na (STK), hayatdışıyla ilgili olarak geçen yıl yapılan 758 bin başvurunun 729 bini zorunla trafikle ilgili oldu. Bunların yüzde 54.5’ini ise “değer kaybı” uyuşmazlıkları oluşturdu. Buna “hasar+değer kaybı” uyuşmazlıkları da eklediğinde toplam oran yüzde 70.6’ya ulaşıyor.

OTOMATİK ÖDEME

İşte, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bu kapsamda attığı adımlara bir yenisini ekleyerek bu uyuşmazlıkların azaltılması ve tazminat süreçlerinin hızlandırılmas amacıyla yeni “genel şartları” yayımladı. 1 Temmuz itibarıyla uygulama başlanacak genel şartlar, daha önce uygulamaya giren “değer kaybı hesaplama yöntemlerinin ve eksper raporlarının standartlaştırılması ile trafik sigortasında akıllı eksper ataması”nın devamını oluşturuyor.

SEDDK’nin açıklamasına göre ilgili eylem planının üçüncü aşamasını oluşturan ve 12 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan genel şart değişikliği ile değer kaybı tazminatının, hak sahiplerine herhangi bir ilave başvuru koşulu aranmaksızın maddi hasar ile birlikte hesaplanarak ödenmesi sağlanıyor. Bu tazminat tutarlarının, sigortalıların cep telefonlarına anında gönderilmesi de zorunlu hale geldi.

Dördüncü aşamada, “kanuna aykırı hasar aracılığı faaliyetinde bulunan yapıların engellenmesi”, son aşamada sigortalılara kolaylık için tüm şirketlerin dahil olduğu “Ortak Hasar İhbar Merkezi“ düzenlemeleri yürürlüğe girecek.

EŞDEĞER PARÇA

Yine Resmi Gazete’deki düzenlemeye göre trafik sigortalarında onarımın orijinal parça ile gerçekleştirilmesi esas olacak. Ancak bazı istisnalar dahilinde hak sahibinin yazılı rızası ve belirli standartların karşılanması koşuluyla eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile onarım yapılabilecek.

TEMMUZDA YÜZDE 2 ZAM

SEDDK’nin zorunlu trafik sigortasıyla ilgili dün yayımladığı genelgeye göre temmuzda, haziran ayındaki değerler üzerinden azami primlerde yüzde 2 artış olacak. Taksi, minibüs, otobüs türü araç gruplarında buna yüzde 2 daha ilave edilecek.