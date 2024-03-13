Sefaköy-Beylikdüzü metro projesinin onaylanmamasına Özer tepki gösterdi: Halkı cezalandırıyorlar

Yayınlanma: 13.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2024 - 04:00

Projenin 2022’de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildiğini ve bakanlıklar tarafından fizibilite raporlarının onaylandığını anımsatan Özer, “Metro hattının cumhurbaşkanı tarafından onaylanmamasının ve kamu yatırım programında yer almamasının nedeni nedir” sorusunu yöneltti.

Özer’in önergesine yanıt veren Yılmaz, “Dış kredi kaynaklı proje teklifleri, mahalli idarelerin mali yapısı, çevre etki değerlendirme belgesi, finansal ve ekonomik analiz içeren fizibilite etüdü dikkate alınarak değerlendirilmektedir” açıklamasını yaptı. Özer, Yılmaz’ın yanıtta istediği tüm koşulların söz konusu metro hattı için sağlandığını buna karşın projeye onay verilmediğini söyledi.

FİNANSMANI BULUNDU

Projenin 2011 Onaylı Ulaşım Ana Planı’nda bulunan hatlar içerisinde yer aldığını belirten Özer, “İBB tarafından gerekli finansmanın bulunmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED raporunun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından fizibilite raporunun onaylanmış olmasına ve hattın ekonomik olarak yapılabilir olduğunun belirlenmiş olmasına rağmen, o imza bir türlü atılmadı” dedi.

Önerge yanıtına göre Cumhurbaşkanlığı’nın metro hattı projesinin yeterli yolcu taşıyacağını düşünmediği için onaylanmadığını belirten Özer, “İstanbul’a rant projeleri ile ihanet ettikleri yetmiyormuş gibi şimdi hem halkı cezalandırıyorlar hem de açıkça yalan söylüyorlar. Hat, belirlenen asgari yolcu/saat düzeyinin çok üstündedir. İmamoğlu, metro hattını tüm İstanbullulara kazandıracak” diye konuştu.

