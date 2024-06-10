Sefer sayıları artırıldı: İstanbul'da Şehir Hatları'nın yaz tarifesi başlıyor

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:38

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, 17 Haziran 2024 tarihinden itibaren yaz tarifesine geçiş yapıyor.

8 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek olan yaz tarifesinde, yolcu yoğunlukları baz alınarak yapılan yeni düzenlemeler kapsamında bazı hatlardaki sefer sayılarında artış yapıldı.

Beşiktaş-Adalar Hattı’na 2023 yaz tarifesinden farklı olarak 2 sefer daha eklenirken, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı’na ise hafta sonu ve resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde iki sefer daha konuldu. Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Hattı’na 1 sefer, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı Hattı’na ise geçen yıldan farklı olarak Anadolu Kavağı-Poyraz ve Poyraz-Anadolu Kavağı olarak 2 sefer daha eklendi.

10 YENİ HAT AÇILMIŞTI

Şehir Hatları’nın deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını arttırma hedefiyle 2019 yıl sonu ile 2023 arasında açtığı 10 yeni hat (Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı, Beykoz Sarıyer Hattı, Aşiyan-Üsküdar Hattı, Kadıköy-Haliç Hattı, Beşiktaş-Haliç Hattı, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Maltepe-Adalar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Çengelköy-Kabataş Hattı, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı) yaz tarifesinde de hizmet vermeye devam edecek.

GECE SEFERLERİ YAZ BOYU DEVAM EDECEK

Yaz tarifesi boyunca Adalar Hattı da yoğun bir şekilde hizmette olacak. Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı Adalar Ring Hattı’nın yanı sıra Bostancı-Büyükada-Sedef Adası Hattı da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hizmette olacak.

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı’ndaki seferler de devam edecek. Bostancı-Adalar Ring Hattı’nda her gün, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı’nda ise cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde uygulanan gece seferleri de yaz boyunca devam edecek.

MEHTAP GEZİLERİ SÜRECEK

Şehir Hatları’nın bir yaz klasiği olan ve her cumartesi yapılan Mehtap Turları da yaz boyunca devam edecek. Mehtap Gezileri yine Bostancı-Kadıköy-Eminönü-Üsküdar-Beşiktaş-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hattında yapılacak.

Ayrıca yaz-kış yapılmaya devam eden, İstanbul’un eşsiz güzelliklerini Şehir Hatları vapurlarıyla görme fırsatı sunan Boğaz Turları da hizmette olacak. Uzun Boğaz Turu ve Kısa Boğaz Turu olarak yapılan her iki tur günde bir kez yapılacak. Kısa Boğaz Turu, resmi tatil ve bayram günlerinde ise günde iki kez yapılacak.

Yaz tarifesi kitapçığına; tüm Şehir Hatları iskelelerinin yanı sıra; Şehir Hatları internet sitesi, mobil uygulaması ile sosyal medya hesaplarından ve Alo 153 Çözüm Merkezi’nden ulaşılabilecek.