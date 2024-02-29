Şehir Hatları duyurdu... İstanbul'da vapur seferlerine 'sis' engeli!

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 08:42
Şehir Hatları duyurdu... İstanbul'da vapur seferlerine 'sis' engeli!
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İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre; 06.15 Eminönü-Beykoz, 07.55 Eminönü-Beylerbeyi, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), Küçüksu-İstinye, Kadıköy-Sarıyer, Çengelköy-Eminönü ve Arnavutköy-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.


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