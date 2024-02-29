Şehir Hatları duyurdu... İstanbul'da vapur seferlerine 'sis' engeli!
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.
İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre; 06.15 Eminönü-Beykoz, 07.55 Eminönü-Beylerbeyi, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), Küçüksu-İstinye, Kadıköy-Sarıyer, Çengelköy-Eminönü ve Arnavutköy-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
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