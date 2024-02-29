Şehir Hatları duyurdu... İstanbul'da vapur seferlerine 'sis' engeli!

Yayınlanma: 29.02.2024 - 08:42

Güncelleme: 29.02.2024 - 08:42

İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre; 06.15 Eminönü-Beykoz, 07.55 Eminönü-Beylerbeyi, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), Küçüksu-İstinye, Kadıköy-Sarıyer, Çengelköy-Eminönü ve Arnavutköy-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.