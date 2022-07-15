Seferihisar Kaleiçi Söyleşileri başlıyor
Seferihisar Belediyesi tarafından “Türkiye 2. Yüzyıla Hazır mı?” konu başlığıyla yaz sezonu boyunca devam edecek söyleşilerin ilki bugün başlıyor. Söyleyişe gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan da katılacak.
Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Seferihisar Kaleiçi söyleşileri başlıyor. “Türkiye, 2. Yüzyıla Hazır mı?” konu başlığıyla ilk 15 ve 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek söyleşide adaletten ekonomiye, inanç özgürlüğünden göç politikalarına kadar birçok konu tartışılacak.
Moderatörlüğünü Çiğdem Akdemir’in yapacağı “İlk yüzyılda basın özgürlüğü” temalı söyleşiye bugün Zafer Arapkirli, Elfin Tataroğlu ve Mustafa Hoş katılacak. 16 Temmuz’daki “İlk yüzyılda adalet ve demokrasi” temalı söyleşiye ise gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan konuk olacak.
Yaz boyu devam edecek ünlü isim ve kanaat önderlerinin konuk olacağı programlarda adalet ve demokrasi, ekonomi, ifade ve inanç özgürlüğü, kültür sanat ve mizah, edebiyat, göç politikaları ve tarım gibi temalar yer alacak.
Video Haberler
- 'Tehdit henüz kalkmadı'
- İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- İzmir'de otoyolun ortasına helikopter indirildi
- İlginç olay: Mehter eşliğinde kavga ettiler
- Dolmabahçe'de feci kaza: Metrelerce sürüklendi...
- Taraftarlardan Pique'ye Shakira sürprizi!
- Tatilini evinde geçiren yurttaşlar ekonomiden dert yandı
- Plajda korku dolu anlar: Şoka girdi
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
- Baydemir ve bakan birlikte açmış
- Türkiye yeni ittifaka mı giriyor?
- Zanlı, ünlü spor kulübü başkanı çıktı