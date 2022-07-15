15 Temmuz 2022 Cuma, 11:58

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Seferihisar Kaleiçi söyleşileri başlıyor. “Türkiye, 2. Yüzyıla Hazır mı?” konu başlığıyla ilk 15 ve 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek söyleşide adaletten ekonomiye, inanç özgürlüğünden göç politikalarına kadar birçok konu tartışılacak.

Moderatörlüğünü Çiğdem Akdemir’in yapacağı “İlk yüzyılda basın özgürlüğü” temalı söyleşiye bugün Zafer Arapkirli, Elfin Tataroğlu ve Mustafa Hoş katılacak. 16 Temmuz’daki “İlk yüzyılda adalet ve demokrasi” temalı söyleşiye ise gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan konuk olacak.

Yaz boyu devam edecek ünlü isim ve kanaat önderlerinin konuk olacağı programlarda adalet ve demokrasi, ekonomi, ifade ve inanç özgürlüğü, kültür sanat ve mizah, edebiyat, göç politikaları ve tarım gibi temalar yer alacak.