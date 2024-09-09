Seferihisar'da 3 ayrı noktada orman yangını paniği!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Belen Tepesi'ndeki ormanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Seferihisar'da 3 ayrı noktada orman yangını paniği!
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DHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:01

İlk yangın, dün saat 20.00 sıralarında Çolak İbrahim Bey Mahallesi Belen Tepesi'nde bulunan ormanda çıktı.

Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bu sırada aynı bölgede 2 farklı noktada da yangın çıktı.

Yangınlar saat 23.30 sıralarında ekiplerin ve gönüllü vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Jandarma, yangınlarla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #Yangın

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