Seferihisar'da doğanın zaferi: Köylüler 'JES' davasını kazandı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 13:08

İzmir’in Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahallesi Gökçam Mevkii’ne yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) çalışmalarını mahkeme iptal kararı verdi. Doğa Derneği, Orhanlı Köyü’nün Gökçam Mevkii’ndeki jeotermal kaynak arama çalışmalarına karşı 99 köylünün birlikte açtığı davayı kazanıldığını duyurdu. 2016 tarihli ÇED gerekli değildir kararı gerekçe gösterilerek Gökçam’daki jeotermal kaynak arama çalışmalarına karşı açılan dava sonucunda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından jeotermal sondaj çalışmalarının iptal edilmesi kararını verdi.

Bilirkişi heyetinin raporunda yer alan; projenin yüzey ve yeraltı sularıyla tarımsal ürünlerin ve toprağın kirletme riski olduğu, sondaj alanının yerinin doğru olmadığı, sondaj kuyularının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle ağır metallerin ve çıkan gazların çevreye ve halk sağlığına zarar verebileceği belirtildi.

Doğa Derneği, “Tespitler ve verilen bu önemli karar verilen mücadelenin haklı olduğunu bir kez daha gösterdi. Zeytin ağaçlarımız, havamız, suyumuz; çocuklarımızın geleceği için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

SOYER: BİZİ EZEMEDİLER

Doğa Derneği’nin bu haberini Twitter hesabından paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu ifadeleri kullandı: “Bizi ezip geçemezler demiştik; ezemediler. Toprağımızı, suyumuzu korumak için birlikte yürüdüğümüz Orhanlı Köyü sakinleri jeotermal kaynak çalışmalarına karşı açtığı davayı kazandı.”