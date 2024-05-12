Seferihisar’da marinaya karşı, tekneli protesto

Yayınlanma: 12.05.2024 - 16:48

Güncelleme: 12.05.2024 - 16:48

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 40 milyon TL’lik yatırımla, Sığacık Körfezi’nde bulunan marinanın kapasitesini artırmaya yönelik hazırlanan projeye tepkiler devam ediyor. "Marinanın genişlemesine hayır" diyen Sığacıklılar, Sığacık Sosyal Tesis Alanı'nda toplanarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından teknelerle denize açılan vatandaşlar, marinanın genişleyeceği alanda eylem yaptı. Sığacıklılarla beraber eyleme katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin,

Sığacıklılarla beraber eyleme katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Biz marinanın genişlemesine karşı eylemlerimizi sürdüreceğiz. Çünkü bu işin sonu yok. Daha önce 500 kapasiteydi. Ondan sonra 700 küsura çıkardılar. Şimdi bir 200 küsür daha eklemek istiyorlar. Bu işin sonu yok. Sermaye nereye kadar? Biz çoluğumuza çocuğumuza, gelecek olan gençliğimize Sığacık'ı bu şekilde bırakamazsak, bu güzellikleri yaşatamazsak, doğaya sahip çıkamazsak zaten Sığacık diye bir şey kalmayacak" dedi.

"BUNUN SONU YOK"

Sermayenin kendine özel bir bölge yaratmak istediğini ifade eden Yetişkin, "Sermaye Sığacık'ı komple almak istiyor. Sermayeye kendine ait bir alan yaratmak istiyor. Burada doğa var, balık var. Biliyorsunuz Akdeniz'in balıkları Akdeniz'e aittir. Denizin balıkları da denize aittir. Öyle bir dünya yok. Nereye kadar? Yarın bugün yetmedi mi bir 250 daha mı açacağız? Ne istiyorlar? Karadaki inşaat, denizdeki inşaat hiçbir şekilde bitmeyecek. Yani bunun sonu yok. Onun için bence marinanın buraya kadar genişlemesi yeterli. Onun burada olması bile yanlış. Başından yanlış. Yapılmaması gereken bir yere yapılmış. Ama halen daha yapılmak için devam ediliyor. Marinanın içerisine şu anda girseniz çamur halinde tabanı. Bir yer daha ayırdığınızda tekrar sirkülasyon olmayacak ve aynı şekilde bu devam edecek. Yani bu nereye kadar devam edecek?" dedi.

"MARİNANIN SEFERİHİSAR'A FAYDASI YOK"

Marinanın Seferihisar'a hiçbir faydası olmadığını da belirten Yetişkin, "Çok güzel vaatler veriyorlar insanlara. 'Buraya hareketlilik gelecek. Burada ticaret artacak' gibi birçok şey söylüyorlar. Ama biz bunların hiçbirini yaşamadık. Var olanla da yaşamadık. Daha önce marina buraya yapılırken bize anlatılan; oteller burada dolacak taşacaktı, taksiciler durmayacak, esnaf iş yapacaktı. Tamamen bir otopark halinde kullanılıyor şu anda. Hiçbir faydası yok Seferihisar'a. Bütün her şeyi içeriden temin edip yatına binip açılıyorlar, geri gelip bağlıyorlar. Arkasından da çıkarken çöpünü bırakıp gidiyorlar. Seferihisar'a bir faydası olan bir yer değil" diye konuştu.

"HEP BERABER BİR MÜCADELE VERMEMİZ GEREKİYOR"

Sığacık halkı tarafında marinanın genişlemesine karşı toplanan imzaların yer aldığı dosyayı da teslim alan Yetişkin, "Biz gerekirse marinanın karadaki inşaat alanında çadır kurup çadırlarımızla orayı teslim etmeyeceğimizi duyururuz. Bu iki bin imzayı da gerekli yerlere kendi ellerimle teslim etmeye gideceğim. Buna karşı sadece belediye olarak, sivil toplum kuruluşları olarak karşı duramayız. Seferihisar halkı tamamen örgütlenmeli. Hep beraber bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bunun başka türlü üstesinden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

"SIĞACIK’I KAYBETMEMİZE SEBEP OLACAK"

Sığacıklılar adına Fuat Gümüş tarafından okunan basın açıklaması metninde ise Seferihisar Sığacık'ta KOLIN firmasına ait 2057 yılına kadar işletim hakkını elinde bulunduran TEOS marinanın kapasite artırımına yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılan ÇED başvurusunun Sığacık’a hiçbir katkısı olmadığı gibi pek çok çevresel sorunu da beraberinde getireceği vurgulandı.

Marinanın genişlemesinin zararlarının aktarıldığı açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Teos Marinanın mevcut mendireğin altında deniz suyunun geçişine imkan veren künk ve bölgede hakim olan kuzeyli rüzgarlar vasıtası ile liman içinin temizlenmesine katkı sağlayan doğal bir yapısı mevcuttur. 2010 yılından bu yana marina işletmesince, marinanın güneyinde bulunan mevkiide ters akıntı yaratılarak su sirkülasyonunun yapılmaması sebebiyle, liman içerisindeki deniz suyu temizliği bölgesel farklılıklar göstermektedir. Kapasite artırım projesinin uygulanması durumunda mevcut mendireğin 80 mt beton alanı ile doldurulması planlandığından kuzey yönlü rüzgarların marina içine girişi tamamen engellenecek, bu durum da zamanla liman içinin daha çok kirlenmesine ve koku oluşmasına yol açacağından göz bebeğimiz olan Sığacık’ı kaybetmemize sebep olacaktır."

"EKONOMİK, ÇEVRESEL SIKINTILAR YARATACAK"

"Marinanın kapasite artırımı yapılır ise; balıkçı ve gezi tekneleri, Sahil Güvenlik , deniz polisi ve jandarma botları ile marina içindeki mevcut yatlar da dahil toplam 700 den fazla teknenin Sığacık limanına giriş-çıkışı marinanın izin verdiği alan olan 150 metrelik bir koridordan yapılacaktır. Yine Sığacık koyunun doğu tarafında demirlenmiş atıl vaziyetteki mülteci geçişinde yakalanan teknelerin oluşturduğu bir yoğunluk söz konusudur. Buna ek olarak Sığacık körfezi Tarım Bakanlığı tarafından balık çıkarma mevkii olarak yer almaktadır. Balık av mevsiminde büyük ölçekli tekneler de ayrıca bir yoğunluğun oluşmasına sebep olmaktadır. Küçük bir alanda bu kadar çok teknenin aynı anda bu alanı kullanması muhtemel kazalara sebebiyet verecek, bu tehlikeli durum başkaca ekonomik, çevresel sıkıntılar yaratacaktır."

MSB TARAFINDAN YEDİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı yüzer unsurlar özellikle güney yönlü olumsuz hava ve deniz şartlarından korunmak için bu alanda sığınma yapmaktadır. Yapımı düşünülen proje emniyetli ve güvenli demir yeri bölgesini yok edecektir. Doğanbey'in tatbikat bölgesi olması; tatbikat zamanlarında bölgede bulunan TSK’ya bağlı tüm yüzer unsurların olumsuz hava şartlarında sığınabileği tek yer olan bu bölge için Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilmeyi zorunlu hale getirmektedir."

"DENİZE OLAN ERİŞİMİ TAMAMEN KESİLECEK"

"Yakın zamanda bölgede yaşanan depremin yarattığı tsunami sonrası felaket ortada iken, yapılması planlanan sahadaki beton yüzer dalgakıranlar böyle bir afet durumunda içeriye giren suyun sıkışmasına ve debisini arttırarak tahribatın boyutunun daha fazla olmasına sebep olacaktır. Sığacık’ın deprem bölgesi olması da ayrıca göz önüne alınmalıdır. Seferihisar’ın en gözde yeri olan Sığacık’ın yerli halkı ve gelen yerli yabancı turistlerin hali hazırdaki marina sebebiyle denize erişimi zaten yok denecek kadar azdır. Eğer marinanın kapasite artışı yapılır ise denize olan erişimi tamamen kesilecek ve Sığacık tamamen bir ticari bölgeye dönüşmüş olacaktır."