Sefter Taş ve Fethi Şahin'in katledilme görüntülerini servis eden Ömer Yetek tahliye edilmiş

IŞİD’in “medya bakanlığı” çalışanı Ömer Yetek, 2018 yılında Ankara’da yakalanmıştı. IŞİD’in vahşice katlettiği Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin’in yakılma anının görüntülerini çektiren ve servis eden Ömer Yetek’in ifadesi, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’na ilişkin yargılama dosyasına da girmişti.

(Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin, IŞİD tarafından katledilmşti)

Yetek, 24 Kasım 2021 tarihinde; 10 Ekim katliamına ilişkin firari sanıklar yönünden devam eden dosya kapsamında tanık olarak dinlenecekti.

ANKA Haber Ajansı’nndan Tamer Arda Erşin'in edindiği bilgilere göre, Yetek; 2018 yılında Ankara Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nda alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan Yetek hakkındaki soruşturma dosyası, “yetkisizlik” kararı ile İstanbul’a gönderildi. Yetek, hakkındaki yargılama İstanbul’da sürerken, 16 Nisan 2020 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yetek’in şu an nerede olduğu bilinmiyor.

- Yetek, 2018 yılında alınan ifadesinde IŞİD’in askeri yapılanmasını anlatmış ve şu iddiaları sıralamıştı:

- 20 Temmuz 2015 Suruç, 10 Ekim Ankara Tren Garı ile 20 Ağustos Gaziantep düğün saldırıları emrini Ebu Zeynep Halebi verdi.

- Türkiye’deki saldırıları organize eden Abullatif Efe kod isimli Yunus Durmaz’ın IŞİD’in dış istihbarat birimi çalışanıydı.

- IŞİD’in Muğla’nın Bodrum, İzmir’in Çeşme ve Aydın’ın Didim ilçelerine yönelik saldırı planı yapıyordu.

- Organize suç örgütü yöneticiliğinden hakkında yakalama kararı çıkarıla Sedat Peker ve bir milletvekiline IŞİD suikast düzenleyecekti.

- IŞİD'e katılan Türklerin ‘Fursanül Hilafe Ketibesi’ne giriyordu. Ketibenin başında Gaziantepli Cengiz Dayan vardı.