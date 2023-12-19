Seher Yaşayacak hakkında yakalama kararı
Seher Yaşayacak hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkartıldı.
Sosyal medyada, "Seher Sultan" kullanıcı adıyla bilinen Seher Yaşayacak hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkartıldı.
Yakalama kararının gerekçesinde, "Suç örgütü yöneticileri Veysel Şahin ve Derkan Başer soruşturmasında bu isimleri aklamaya yönelik paylaşımları yaparak örgüte yardım ettiği ve gizli tanığın kimliğini deşifre ederek başka gizli tanık olacaklarını engellemeye neden olduğu" ifadelerine yer verildi.
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