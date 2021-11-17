Şehir hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı'nın alacakları şirketlerin kasasında kaldı
Mersin ile Çam ve Sakura şehir hastanelerindeki ticari alanlar için “bedel” belirlenmeyince bu alanları işleten şirketlerin bakanlığa yapması gereken kira ve pay ödemeleri havada kaldı.
Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı Sayıştay raporunda, şehir hastanelerinde, hastaneleri yapan şirketlerin işlettiği ticari alanlarla ilgili usulsüzlükler yer aldı. Raporda, Mersin Şehir Hastanesi’nde hastaneyi yapan şirketin işlettiği ticari alanlar için Sağlık Bakanlığı’na ödemesi gereken kirayı vermediği belirtildi. Şirketin 2017’den beri hastanenin ticari alanlarını işlettiği aktarılan raporda, “Hastane hizmete açılmasından itibaren ticari faaliyetlerin yürütülmesine rağmen, görevli şirket tarafından ödenmesi gereken ticari alanlara ilişkin kira bedelinin, sözleşme ve eklerinde kira bedelinin tutarına ilişkin bir hüküm bulunmadığından ödenmediği tespit edilmiştir” denildi. Raporda bakanlığın bu konuda 2019’da da uyarıldığı anımsatılarak “Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının gereği olarak bakanlık tarafından kira bedelinin belirlenmesi için gerekli çalışmanın yapılması gerekmektedir” önerisi yer aldı.
Sayıştay raporunda benzeri bir sorunun İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde de yaşandığı belirtildi.
‘PARA TAHSİL EDİLMELİ’
Burada işletilen ticari alanlar için de sözleşme gereği Sağlık Bakanlığı’na ödenmesi gereken payın ödenmediği kaydedilen raporda, “Sözleşmede meblağ belirlenmemesi nedeniyle şirket tarafından dış ticari alanlara ilişkin bakanlığa ödeme yapılmamaktadır” denildi. Raporda, “Kamu zararına sebebiyet verilmemesi için bakanlık ile görevli şirket arasında dış ticari alanların işletilmesi karşılığında ödenmesi gereken meblağın belirlenerek hizmete açıldığı tarihten itibaren tutarın tahsil edilmesi gerekmektedir” tavsiyesi yer aldı.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Tahmin verildi: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Erdoğan'ın o sözlerinin altında ne var?