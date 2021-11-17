Şehir hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı'nın alacakları şirketlerin kasasında kaldı

17 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı Sayıştay raporunda, şehir hastanelerinde, hastaneleri yapan şirketlerin işlettiği ticari alanlarla ilgili usulsüzlükler yer aldı. Raporda, Mersin Şehir Hastanesi’nde hastaneyi yapan şirketin işlettiği ticari alanlar için Sağlık Bakanlığı’na ödemesi gereken kirayı vermediği belirtildi. Şirketin 2017’den beri hastanenin ticari alanlarını işlettiği aktarılan raporda, “Hastane hizmete açılmasından itibaren ticari faaliyetlerin yürütülmesine rağmen, görevli şirket tarafından ödenmesi gereken ticari alanlara ilişkin kira bedelinin, sözleşme ve eklerinde kira bedelinin tutarına ilişkin bir hüküm bulunmadığından ödenmediği tespit edilmiştir” denildi. Raporda bakanlığın bu konuda 2019’da da uyarıldığı anımsatılarak “Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının gereği olarak bakanlık tarafından kira bedelinin belirlenmesi için gerekli çalışmanın yapılması gerekmektedir” önerisi yer aldı.

Sayıştay raporunda benzeri bir sorunun İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde de yaşandığı belirtildi.

‘PARA TAHSİL EDİLMELİ’

Burada işletilen ticari alanlar için de sözleşme gereği Sağlık Bakanlığı’na ödenmesi gereken payın ödenmediği kaydedilen raporda, “Sözleşmede meblağ belirlenmemesi nedeniyle şirket tarafından dış ticari alanlara ilişkin bakanlığa ödeme yapılmamaktadır” denildi. Raporda, “Kamu zararına sebebiyet verilmemesi için bakanlık ile görevli şirket arasında dış ticari alanların işletilmesi karşılığında ödenmesi gereken meblağın belirlenerek hizmete açıldığı tarihten itibaren tutarın tahsil edilmesi gerekmektedir” tavsiyesi yer aldı.