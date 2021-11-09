Sayıştay, şehir hastanesi sözleşmelerindeki yaptırımların güçsüzlüğüne dikkat çekti

09 Kasım 2021 Salı, 04:00

Raporda, sözleşmelerde hastaneleri yapan şirketlerin yapım işlerinde gecikmesi karşılığında “uygulanacak yaptırımların caydırıcı olmadığı” belirtildi. Sözleşmelerde, hastanenin inşasında gecikme veya eksik olursa bakanlığın şirketlerden sadece teminat alacağı aktarıldı. Bu teminatın da gecikmenin tamamlanması halinde “5 iş günü içinde” iade edileceği belirtilen Sayıştay raporunda, “Diğer taraftan, teminat alınan gecikmeli işin hiç bitirilmemesi halinde nasıl bir yaptırım uygulanacağı sözleşmede düzenlenmemiştir” ifadelerine yer verildi. Yani hastanede eksik kalan yerin tamamlanmaması halinde ise sözleşmelerde hiçbir yaptırım bulunmuyor.

TEMİNATLAR DA YOK!

Yapılan denetimler sonucu, bazı şehir hastanelerinde yapımı tamamlanmayan yerler için şirketlerden teminat da alınmadığı belirtilen raporda, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi üzerinden örnek verildi. Buna göre, hastanenin 2. aşamasının verilen süre uzatımı dahil 30 Ekim 2018’de bitmesi gerekirken 4 aylık bir gecikme yaşandı. Hastanenin 3. aşamasında da 6 aylık bir gecikme oldu. Ancak Sağlık Bakanlığı şirketlerden alması gereken teminatı almadı. Raporda bu tür durumlara karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiği belirtilerek “Sözleşmelerde yer alan yaptırım hükümlerinin, yüklenicinin işi zamanında bitirmesi konusunda caydırıcı niteliğe sahip olması, şartların oluştuğu durumlarda da sözleşmede yer alan yaptırım hükümlerinin uygulanması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.