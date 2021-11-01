SES ve ATO, Sayıştay’ın şehir hastaneleri tespitlerini inceleyen çalışmasını paylaştı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya ve Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Özdemir Uğurlu, Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı Sayıştay raporuna ilişkin, “Rapora göre, Konya Şehir Hastanesi aslında 838 yatakla ihale edildi. Ama yapım aşamasında bu hastanenin bin 250 yatak olduğu tespit edildi. Yani yüzde 50 yatak artışı var. Bakanlığın bir isteği olmamasına rağmen hastane böyle yapılıyor. Bu, vereceğiniz kira-hizmet bedelinin de yüzde 50 artması anlamına geliyor” dedi. Raporlara göre şehir hastanelerinin sözleşmelerinin sonradan değiştirildiğini söyleyen Yalçınkaya ve Uğurlu, “Biz devlet memurlarının, bürokratların bu yolsuzluğa göz yummadığı için görevden alındıklarını biliyoruz. AKP’ye yakın bürokratlar ise siyasi baskılarla bu sözleşmelere imza atıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya ve Uğurlu, Sağlık Bakanlığı’nın 2018-2021 yılları arasında yayımlanan Sayıştay raporlarından şehir hastaneleriyle ilgili usulsüzlükleri derleyen çalışmalarını Cumhuriyet’le paylaştı. Gazetemizin de “Çamaşırı bile masraf” başlığıyla gündeme getirdiği 2018 ve 2019 yılı Sayıştay raporlarına ilişkin konuşan Uğurlu ve Yalçınkaya, “Şehir hastanelerinin 2018 ve 2019 yılı Sayıştay raporlarına göre, Yozgat Şehir Hastanesi’nin çamaşırhane hizmetlerini yürüten firma ile Sorgun Devlet Hastanesi’nin hizmetlerini yürüten firmanın aynı olduğu ortaya çıktı. Ancak firmanın, şehir hastanesine verdiği çamaşır hizmetini, Sorgun Devlet Hastanesi’ne verdiğinin 14 katı fazla fiyat ile sağladığı belirlendi” dedi. “Raporlarında gördüğümüz, bu kadar büyük sözleşmelerde bile çok fazla usulsüzlük var” diyen Uğurlu ve Yalçınkaya, “Sayıştay’ın tespit ettiği bu çamaşırhane kısmı gibi bölümler aslında çok cüzi bir tespit. Bu, kamuoyuna süzülüp getirilen bir kısım. Bunlar sadece gördüklerimiz. Biz bu konularda hukuki anlamda bir sürecin başlatılmasını ve sürdürülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BAKANLIK İSTEMEMİŞTİ’

Konya Şehir Hastanesi’nde tespit edilen usulsüzlüğü de aktaran Yalçınkaya ile Uğurlu, “Rapora göre, Konya Şehir Hastanesi aslında 838 yatakla ihale edildi. Ama yapım aşamasında bu hastanenin bin 250 yatak olduğu tespit edildi. Yani yüzde 50 yatak artışı var. Bakanlığın bir isteği olmamasına rağmen hastane böyle yapılıyor. Başta idare kabul etmiyor ama en son yine müteahhit kollanarak bu yatak sayısı onaylanıyor. Ancak bu sadece yatak sayısı olarak görülmemeli. Bu, vereceğiniz kira-hizmet bedelinin de yüzde 50 artması anlamına geliyor” diye konuştu.

‘DÖRT YIL HİZMETTEN DÜŞÜLMELİ’

Şehir hastanelerinin inşaatına arsa tahsisi ve ruhsat verilmeden de başlandığını belirten Yalçınkaya ve Uğurlu, “İnşaatı erken başlayan Etlik Şehir Hastanesi’nin 42 aylık dönemde açılması gerekiyordu.

Ancak açılmadı ve 4 yıllık bir uzatma yapıldı. Biz bu 4 yıllık sürenin 25 yıllık hizmet garantisi süresinden düşülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama böyle olacağını sanmıyoruz” yorumunu yaptı. “Raporlarda şehir hastanelerinin sözleşmelerinin de değiştirildiğini, aralarında nüsha farklılıkları olduğunu görüyoruz” diyen Yalçınkaya ve Uğurlu, “Biz devlet memurlarının, bürokratların bu yolsuzluğa göz yummadığı için görevden alındıklarını biliyoruz. AKP’ye yakın bürokratlar ise siyasi baskılarla bu sözleşmelere imza atıyorlar” dedi.