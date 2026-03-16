Şehir hastanelerinin hizmet bedeli iki ayda 28 milyar lirayı aştı: Daha ne kadar harcanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın mali tablolarına göre; bakanlık bu yılın ilk iki ayında kamu özel iş birliği modeli ile yapılan şehir hastanelerinin faaliyetleri için toplam 28 milyar 550 milyon 922 bin 913 TL harcadı. Böylece şehir hastanelerinin hizmet bedeli için geçen yılın ilk iki ayında yapılan harcamanın yaklaşık 8 milyar TL üzerinde harcama yapılmış oldu. Kamu özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastanelerine yönelik harcamalar artarken, muhalefet de verdiği soru önergeleriyle bu harcamaların detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Ancak Meclis kayıtlarına bakıldığında önergelerdeki çoğu sorunun yanıtsız bırakıldığı görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Önümüzdeki 20 yıl içinde şehir hastanelerine yapılması öngörülen toplam ödeme tutarı nedir?” gibi sorular içeren önergelere karşı “Kamu Özel İşbirliği modeliyle gerçekleştirilen projelerin yürütülmesi ve uygulanması ile ilgili yükümlülükler uygulayıcı kuruluşların sorumluluğundadır. Bu kapsamda, soru önergesine konu hususlar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Sağlık Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır” yanıtını veriyor.

MEMİŞOĞLU’NDAN YANIT YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise “2025 yılı boyunca şehir hastanelerine yapılan kira ödemelerinin toplam tutarı ne kadardır? Kira ve hizmet ödemeleri 2024 yılına göre yüzde kaç oranında artmıştır? 2026 yılı için ön görülen kira gideri toplamı nedir? Kamu—özel iş birliği modeliyle işletilen şehir hastanelerinin kamu bütçesine uzun vadeli toplam maliyeti ne kadardır? Şehir hastaneleri modelinin, kamu mâliyesine olan toplam yükü dikkate alındığında bakanlığınızın bu modelin revize edilmesine veya kamu lehine yeniden düzenlenmesine yönelik bir çalışması bulunmakta mıdır? Sağlık hizmetlerine erişimde bölgesel eşitsizlikleri azaltmak amacıyla, şehir hastaneleri modelinin kapsamının daraltılması ve kamuya ait devlet hastanelerinin güçlendirilmesi yönünde bakanlığınızın bir planı var mıdır?” gibi soruları içeren önergeleri yanıtlamadı. Memişoğlu’nun iki yıl önceki bir önergeye verdiği yanıtta da “Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde yıllar itibarıyla KÖİ ödemelerinin payı giderek düşmektedir” savunmasını yaptığı görülüyor.