Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şehir hastanesi inşaatında iki günde ikinci yangın: 5 işçi yaralandı

Şehir hastanesi inşaatında iki günde ikinci yangın: 5 işçi yaralandı

16.01.2026 10:22:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Şehir hastanesi inşaatında iki günde ikinci yangın: 5 işçi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaatı devam eden 1000 yataklı şehir hastanesinde işçi yatakhanelerinin bulunduğu bölümde ikinci kez yangın çıktı. 5 işçi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Alandüzü Mahallesi'nde inşaatı devam eden Bin Yataklı Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçilerin istirahat ettiği alanda bulunan konteynerlerden oluşan yapıda ikinci kez yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangının bitişikte bulunan yapılara sıçramaması için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 5 işçi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Aynı inşaat sahasında bir gün önce de yangın çıkmış, 1 işçi dumandan etkilenmişti.

İlgili Konular: #Yangın #işçi servisi #Şehir hastanesi