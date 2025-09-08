İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş, 53 iskele, 30 vapurla günde ortalama 903 sefer gerçekleştiriyor. Bu yaz faaliyete geçirdiği Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı’nda kış boyunca da sefer yapmaya devam eden Şehir Hatları, toplam 31 hatta hizmet vererek yılda 40 milyondan fazla yolcu taşıyor. Peki, Şehir Hatları kış tarifesine başladı mı? Şehir Hatları kış tarifesi ne zaman başlayacak?

ŞEHİR HATLARI KIŞ TARİFESİNE BAŞLADI MI?

Şehir Hatları, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçiş yapıyor. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

11 YENİ HAT AÇILDI

Şehir Hatları, en son açtığı Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı ile birlikte, 2019 yılından itibaren toplam 11 yeni hat açarak ulaşım ağını genişletti. Kış tarifesi süresince de son beş yılda açtığı Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Aşiyan-Üsküdar Hattı, Kadıköy-Haliç Hattı, Beşiktaş-Haliç Hattı, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Maltepe-Adalar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Çengelköy-Kabataş Hattı, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı ve Tuzla-Pendik-Büyükada Hatları ile toplam 31 hatta hizmet vermeye devam edecek.

BOĞAZ TURLARI DA KIŞ TARİFESİNE DAHİL

Şehir Hatları, İstanbul’un eşsiz manzaralarını keşfetmek isteyenler için Boğaz Turu hizmetini de kış tarifesi boyunca sürdürecek. Uzun ve Kısa Boğaz Turu, her gün bir kez düzenlenecek.

Kış tarifesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere tüm Şehir Hatları iskelelerinden, Şehir Hatları internet sitesi, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları ve Alo 153 Çözüm Merkezi’nden ulaşılabilecek.