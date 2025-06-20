Şehir Hatları yaz tarifesine geçiyor: Sefer sayısı artıyor, hatlara yeni duraklar ekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, 23 Haziran 2025 Pazartesi gününden itibaren yaz tarifesine geçiyor. 7 Eylül’e kadar sürecek yaz tarifesi kapsamında, bazı hatlara yeni uğrak noktaları eklenirken, sefer sayıları da artırıldı. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre, Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş hattına Beşiktaş uğraması eklendi. Bu hatta düzenlenen günlük 24 seferin 16’sı Beşiktaş’a da uğrayacak şekilde yeniden planlandı. Ayrıca Maltepe-Adalar hattındaki günlük sefer sayısı 24’ten 30’a çıkarıldı.

"ADALAR HATTINDA YOĞUN DÖNEM"

2025 yaz tarifesi kapsamında Adalar hattı yoğun bir şekilde hizmet verecek. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Tuzla-Pendik-Adalar hattı bu yaz da devam edecek. Bunun yanı sıra Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar ring hattı ve Bostancı-Büyükada-Sedef Adası hattı da yaz boyunca hizmette olacak.

"GECE SEFERLERİ DEVAM EDİYOR"

Yaz tarifesiyle birlikte Şehir Hatları’nın gece seferleri de sürecek. Bostancı-Adalar ring hattında her gün gece seferi yapılırken, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında cuma ve cumartesi geceleri seferler devam edecek.

"MEHTAP TURLARI YENİDEN BAŞLIYOR"

Şehir Hatları’nın yaz aylarında klasikleşen Mehtap Turları da 2025 yazında her cumartesi gerçekleştirilecek. Bostancı-Kadıköy-Eminönü-Üsküdar-Beşiktaş-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hattında düzenlenecek turlarda bu yıl vapur müzisyenleri de sahne alacak.

"BOĞAZ TURLARI HER GÜN"

İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasını izleme imkânı sunan Uzun ve Kısa Boğaz Turları da yaz boyunca her gün yapılacak. Kısa Boğaz Turu, resmi tatil ve bayram günlerinde ise günde iki kez gerçekleştirilecek.

Yaz tarifesine dair bilgilere tüm Şehir Hatları iskelelerinden, Şehir Hatları'nın internet sitesi, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları ile Alo 153 Çözüm Merkezi’nden ulaşılabilecek.