Şehir plancılarının ataması yapılmıyor: Kontenjan ile atama sayılarının oranı yüzde 1’den az

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:40

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 16:40

Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte yapı tasarımının ve üretim denetimlerinin önemi tekrardan gündeme geldi. Depreme dayanıklı kentler oluşturma çalışmalarında görev alan Şehir planlamacıları da bu meslek gruplarının başında geliyor. Şehir planlamacılarının atamalarının yetersiz oluşu da dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Şehir Plancıları Odası’nı verilerine göre her yıl bu alanda üniversitelerden 2 bin 100 mezun olurken yalnızca 16 kişinin ataması yapılıyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan uzmanlar söz konusu alanın önemine vurgu yaparken ek kontenjan talebinde bulundu.

KAMUDA İSTİHDAM EDİLMELERİ SAĞLANMALI

Şehir plancılarının kadrolarının artılılması gerektiğinin önemine vurgu yapan Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Gencay Serter, “Bu eksiklik acilen giderilmelidir” dedi.

Her yıl bu alanda üniversitelerden 2 bin 100 mezun verildiğini aktaran Serter, “Bu sayı ülke ihtiyaçlarının oldukça ötesindedir ve sürekli olarak işsizlik üretmektedir” diye konuştu. Serter, “Ülkedeki serbest şehircilik büro sayısı 600 civarlarındadır, oradaki istihdam kapasitesi de sınırlıdır. Sorunun çözümü, yıllık mezun sayısını azaltacak ve bu mezunların kamuda güvenceli, kadrolu bir biçimde istihdamını sağlayacak çözümler geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

‘BİLİMSIZLİK FELAKET GETİRİYOR’

Yetkililere çağrıda bulunan Serter, “Plancıların mesleki doğruları çalıştıkları birimlerde savunabilmesi için güvenceli, kadrolu bir şekilde çalışmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yıkım yaşanan şehirler başta olmak üzere çoğu yerleşim birimlerinde şehir plancısı istihdamı bulunmamaktadır. Olanlar da belediye şirketlerinde güvencesiz çalışıyorlar. Güvence sunulmadığında, siyasi karar çevrelerinin eğilim ve istekleri dışına çıkıp, kamu yararına aykırı planların engellenmesi gibi bir davranış da gelişemiyor. Böylelikle, işin ehli olmayan belediye meclis üyelerinin kararlarıyla, bilimsel gerçeklerden uzak bir şehirlerleşme süreci yaşanıyor. Bilimden, teknikten ve planlamadan kopuk bir şehirleşme de bize felaket olarak dönüyor” diye konuştu.

EK KADRO VURGUSU

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cem Beygo da afetlerle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine nüfuslarına bağlı olarak ek kadro verilmesi gerektiğini belirtti. İSTANBUL/Cumhuriyet