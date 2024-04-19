Şehirlerden, köylere geri dönüşler başladı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 10:26

Emekliler artan ekonomik kriz, barınma ve beslenme sorunları gibi nedenlerden artık şehirlerde yaşayamadığını ve yeniden köylere göç ediyor. Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs’ü ziyaret eden DİSK Emekli Sen Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Özkaynak ve DİSK Emekli Sen MYK üyesi Dış ilişkiler Sekreteri Ercan Çınarlı gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“EMEKLİLER AKP İKTİDARINA DERSİNİ VERDİ”

31 Mart seçimlerini değerlendiren Hüseyin Özkaynak, “Toplumların manevi hayatını ve düşüncelerini belirleyen, içinde yaşadıkları ekonomi genel olarak insanların düşüncelerinin de ona göre oluşmasını sağlar. 31 Mart yerel seçimlerine doğru giderken emeklilerin, emekçilerin ve çok geniş halk yığınlarının yaşamış olduğu ekonomik güçlükler onların düşünce sistemlerini, manevi hayatlarını daha önce 17 seçim AKP'ye destek veren çok önemli bir kitle, yüzde 50’nin üzerindeki seçmen kitlesi bu son gelinen noktada AKP iktidarına dersini verdi” dedi.

TERSİNE GÖÇ BAŞLADI

Artan barınma sorununa dikkat çeken Özkaynak, “Yani emekliler ve emekliler gerçekten çok zor hayat koşullarında yaşıyor. En kötü ev kiraları 15 bin lira. Emeklinin aldığı aylık 10 lira. Ev kirasına yetişemiyor. Emekliler, çocuklarının yanına taşınmaya başladılar. Şehirlerden, tekrar köylere geri dönüşler başladı. Yani insanların hem ekonomik hem de manevi hayatı çökertildi” diye konuştu.

“AKP İKTİDARI AÇLIKLA ÖLDÜRDÜ”

Ekonomik krizin etkilerine dikkat çekerek devam eden Hüseyin Özkaynak, “Hitler, İkinci Dünya Harbi yıllarında Almanları gaz odalarında ve fırınlarda yakarak öldürdü. AKP ise insanları gıdasız bırakarak... Üç kuruş maaşla yetersiz beslenme, gıdasız kalma nedenlerinden insanlarda değişik hastalıkların çıkmaya başladı. Emekliler gıdaya ulaşımda güçlük çekiyor. Hastaneye, ilaca ulaşımda güçlük çekiyor. Randevu sisteminde iki üç aya bazen bir yıl sonrasına randevu veriyorlar. Bu gerçekten emeklilerin hastaneye gitme taleplerini bile geriledi. Hastaneye bile gitmiyor artık emekliler. Çünkü ‘Randevu tarihine kadar zaten ölürüm’ diyor emekli. Yani hayatın her anlamda emekliler için son derece zorlaştırdılar” şeklinde konuştu.

ÇINARLI: EMEKLİLER SARI KART GÖSTERDİ

Ercan Çınarlı da 31 Mart seçimlerinin emeklilerin iktidara tepkisi olduğunu ifade ederek, “31 mart yerel seçimlerinin sonuçları, 22 yıllık AKP'nin baskıcı yönetiminde zor durumda kalan emekçiler, emekliler, üretimden uzaklaştırılan damındaki hayvanını atmak zorunda kalan çiftçiler, toplumun her kesiminin tepkisidir. ‘Emekli yılı’ diyerek 3 bin lira ikramiye vererek emeklilerle dalga geçen AKP iktidarının çöküşü olmuştur 31 Mart. Tek adam iktidarı ikinci parti duruma düşerek gerekli dersi almıştır. Ama asla bu kırmızı kart göstermek değildir. Kırmızı kart yakında. Bizim emeklilerin göstermiş olduğu kart sarı karttır” ifadelerini kullandı.