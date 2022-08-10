Şehit Adem Sığanık'ın adı Turgutlu’da yaşayacak

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:52

Turgutlu Belediyesi meclis toplantısında gündem maddeleri arasında olan ve Yiğitler Mahalle Muhtarı Veysel Çakır’ın talebi üzerine Yiğitler Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan çocuk parkına Şehit Adem Sığanık'ın isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Belediye Meclisinde kabul edilen maddenin ardından Turgutlu Mert Sokakta bulunan parkın tabelası bugün takıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediye meclisimizden aldığımız karar sonucunda ve Yiğitler Mahalle Muhtarımız Veysel Çakır’ın talebi üzerine Yiğitler Mahallemiz Mert Sokak üzerinde bulunan parkımıza Turgutlulu şehidimiz Adem Sığanık’ın ismini vererek ölümsüzleştirdik. Kentimizde yaptığımız her hizmette muhtarlarımızın görüşlerini ve taleplerini alıyoruz. Turgutlu’muzda şehitlerimizin isimlerini ve anılarını yaşatıyor, bir nebze de olsa şehitlerimiz ile ailelerine olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Milletimizi, vatanımızı kahramanca koruyan ve bu uğurda can veren şehitlerimizi asla unutmayacağız” dedi.

Yiğitler Mahalle Muhtarı Veysel Çakır ise “Bu talebimize hassasiyetle ve duyarlı bir şekilde yaklaşan başta Belediye Başkanımız Çetin Akın olmak üzere tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle; tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.