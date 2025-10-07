Şehit aileleri ve gazilerden 'Apo' sloganına tepki: Meclis şehitlerin kanıyla kazanılmıştır; terör yandaşı sloganlarla kirletilemez!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyen Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyeleri TBMM'deki DEM Parti grubuna katıldı. Grup toplantısı öncesi TJA üyeleri tarafından “Biji serok Apo (Yaşasın önder Apo)” sloganı atıldı.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olaya tepki gösterdi. Dernek genel başkanı Erdem Çerçioğlu yaşananların, milletin vicdanında derin bir yara açtığını belirtti. TBMM'nin; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, bağımsız Türk milletinin namusu, haysiyeti, iradesinin sembolü olduğunu anımsatan Çerçioğlu, "Orada “Apo” gibi eli kanlı bir terörist lehine slogan atmak, sadece ahlaksızlık değil; bu vatana, bu bayrağa ve bu millete yapılmış açık bir ihanettir" dedi.

"DERHAL HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILMALI"

Vatan toprağına canını vermiş şehitlerin emanetleri ve vücudunun bir parçasını bayrak için feda etmiş gaziler olduklarını ifade eden Çerçioğlu, "Evladını, eşini, kardeşini bu topraklar uğruna şehit vermiş bir camia olarak, Meclis’te terörist başı için slogan atanları şiddetle, lanetle ve nefretle kınıyoruz! Bu milletin meclisinde terör örgütüne sempati duyan, onun liderine slogan atan kim varsa, o kürsüye çıkmaya da, o koltukta oturmaya da zerre kadar hakkı yoktur! O meclis, şehitlerin kanıyla kazanılmıştır; terör yandaşı sloganlarla kirletilemez!" diye konuştu.

Çerçioğlu son olarak şunları söyledi: Devletimizin savcılarını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını göreve çağırıyoruz. Bu alçakça eylemi gerçekleştirenler hakkında derhal hukuki işlem başlatılmalı, milletin iradesini temsil eden o yüce çatı, terörün gölgesinden arındırılmalıdır! Türk milletinin kalbinde Apo yoktur! Türk milletinin kalbinde, şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin onuru, vatanın birliği, bayrağın namusu vardır! Hiç kimse unutmasın: Biz, bu ülkenin sessiz kalmayan vicdanıyız. Ne şehitlerimizin kanı unutturulur, ne de bu vatanda terör övülür!"