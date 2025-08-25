Şehit aileleri ve gazilerden çözüm sürecine tepki: ‘Affedersem ben ahirette şehit oğlumun yüzüne nasıl bakarım?’

Şehit aileleri ve gaziler iktidarın başlattığı yeni çözüm sürecini kabul etmiyor. Cumhuriyet’e konuşan şehit annesi ve Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba “Benim kanım bunları kabul etmiyor, ben bunun için mi şehit verdim?” dedi. Terörle mücadele gazisi ve Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu ise “Terörsüz Türkiye diyerek gözümüzün içine baka baka teröristlerle pazarlık yapıyorlar. Devleti yönetenler yanına 10-15 kişi alıyor ve diyorlar ki şehit aileleri ve gaziler bizim yanımızda. Ben değilim. Rezil kepaze bir şey bu süreç biz asla destek vermiyoruz” diye konuştu.

İktidarın başlattığı PKK ile yeni çözüm sürecini birçok şehit ailesi ve gazi kabul etmiyor. Terörle mücadele veren şehit ve gazilerin aileleri iktidarın ‘“Şehit aileleri bizim yanımızda” söylemlerine tepki gösteriyor. Cumhuriyet’e konuşan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Terörle Mücadele Gazisi Erdem Çerçioğlu süreci kesinlikle kabul etmediklerini ve desteklemediklerini belirtti. 70 yaşındaki şehit annesi Pakize Akbaba, “PKK’yla aynı masaya oturmak namussuzluktur şerefsizliktir dediler. Şimdi kol kola geziyorlar. Fakat böyle olacağı belliydi, Erdoğan daha Başbakan iken şehitlerimize “kelle” PKK elebaşına ‘sayın’ demişti. Şimdi 50 bin kişinin katili Öcalan’ı baş tacı ediyorlar. Açık açık söylüyorum bunlar vatan haini. Sarayda oturmuşlar Türkiye’yi satıyorlar. Ben kınıyorum, hakkımı helal etmiyorum. Benim kanım bunları kabul etmiyor. Ben bunun için mi şehit verdim?” dedi.

‘30 SİLAHA NE ÇABUK PES ETTİNİZ’

PKK’nin affedilemez olduğunu vurgulayan Akbaba, “Ben oğlumun hâlâ arkadaşlarıyla, nişanlısıyla konuşuyorum. Kız vermek, oğlan almak evladı paylaşmak zordur ama gelini paylaşmak o kadar zor ki anlatamam. Allah kimseye yaşatmasın. Erdoğan’a sesleniyorum sen bu acıları biliyor, duyuyor musun da affediyorsun? Bana sordun mu sen? Sen benim çocuğumun katilini affedemezsin, senin çocuğuna mı sıkıldı da kurşun sen affediyorsun? Bu senin şahsi davan mı? Hayır! PKK terör örgütü cumhuriyetin temeline dinamit koymuştur affedilemez! 30 silaha ne çabuk pes ettiniz ! Atatürk 7 düvelle savaştı, siz bir PKK’ya mı pabuç bırakıyorsun?” sözleriyle iktidara seslendi.

‘ADINIZ ŞEHİT AİLESİ, GAZİ OLMUŞ; VİCDANINIZIN SESİNİ DİNLEYİN’

Akbaba açılım komisyona katılan şehit aileleri ve gazileri de eleştirdi. Akbaba, “Oraya gidenlere de sesleniyorum. Adınız şehit ailesi olmuş gazi olmuş azıcık vicdanınızın sesini dinleyin. Utanın. Yazıklar olsun. Bana getirip oğlumu önüme koyacaklar oğlum diyecek ki anne affet yine affetmem. Yoksa ben çocuğumun ahirette nasıl yüzüne bakarım, demez mi ‘Ana ben her şeyi sana bıraktım sen benim davamı sahiplenmedin, yalakalık yaptın, düşmanla bir oldun’. Ben oğlumun gururunu, onurunu nasıl zedelerim yapamam” dedi.

‘ONLARIN GÖZÜ YOLA BENİM GÖZÜM TOPRAĞA BAKIYOR’

Akbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘anlar evlatları ile sarılacak sözlerini de eleştirdi. Akbaba “Meğersem Erdoğan ‘anlar ağlamasın’ derken PKK terör örgütünün analarını kast ediyormuş. Onların gözü yola bakıyor, benim gözüm toprağa bakıyor. Ben şehitliğe gidiyorum, buz gibi mermerlere sarılıyorum. Ben de çocuğuma sarılmak istiyorum” diye konuştu. Akbaba, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit ailelerine gönderdiği mektubun da kabul edilmez olduğunu belirtti. Akbaba, “Bana mektup gelmedi, gelemez de zaten. Bu mektupla şehit ailelerini küçük düşürüyor. PKK terör örgütü başını kurucu lider diye baş tacı yapacaksın. Şehit analarını da bir parça kağıtla mı kandıracaksın? Sen kimsin? Senin mektubun beni bağlamaz gelsin yırtar atarım. Hele bir göndersinler altın yazılarla yazılsa da kabul etmem” dedi.

‘İKİ ELİM YAKALARINDA’

Şehit annesi Akababa son olarak bu uğurda mücadeleye devam edeceğini ifade etti ve ekledi: “Ben konuştukça oğlum rüyama giriyor. ‘Benim kahraman anam’ diyor, bana o gece dünyalar benim oluyor. Demekki diyorum Ayhan mutlu oldu. İşte o sebeple ben ömrümün sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Bir Pakize Ana’dan korkuyorlar. İki elim yakalarında. Ben oğlumu 21 yaşında vatan için şehit verdim. 20 yaşına kadar besledim, büyüttüm. 21’e kadar benim oğlumdu. Şimdi bu vatan için canını feda eden oğluma Türkiye sahip çıksın.”

‘REZİL BİR SÜREÇ’

Cumhuriyet'e konuşan terörle mücadele gazisi ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu ise süreci rezil olarak nitelendirdi. Çerçioğlu, “Terörsüz Türkiye diyerek gözümüzün içine baka baka teröristlerle pazarlık yapıyorlar. Gözümüze soka soka Öcalan'a güzelleme yapıyorlar, bir bebek katilini sanki bir barış elçisiymiş gibi gösteriyorlar. Bu adam bebek katili bunun başka bir açıklaması yok. İlk çözüm sürecini yaptılar, en az bin kişi öldü sonrasında. Ben bir terörle mücadele gazisiyim ve ben kendim bu süreci rezil bir süreç olarak adlandırıyorum. Bundan önceki de rezildi bu daha da rezil” dedi.

‘KİME SORDULAR?’

Çerçioğlu, sürece asla destek vermediklerinin altını çizerek “Birinin 20 yaşında bir evladını öldürdüğünüz zaman o evde sadece bir kişi ölmüyor. Tüm aile ölüyor. Buna karşılık şimdi evladını 20 yaşında toprağa vermiş biri teröristlerle nasıl aynı masada oturabilir. O ana babalar Türk ordusuna emanet ediyor evladını. Bizler asker ocağı peygamber ocağı diyerek gittik. Hiçbir karşılık beklemeden bu ülkeyi sevdik. Buna rağmen, bize rağmen gelip de teröristlerle aynı masaya oturamazlar. Kime sordular? Süreci başlattılar başlattıktan sonra şehit aileleri de bizim yanımızda dediler. Süreci başlatırken bir tane şehit ailesi yoktu yanlarında, sormadılar kimseye” diye konuştu.

‘REFERANDUMA GİTSİNLER’

Ailelerin sürece destek vermediğini ifade eden Çerçioğlu, “Tanıdığım, bizim üyemiz olan ne kadar şehit ailesi gazi varsa sürece asla destek vermiyor. Devleti yönetenler yanına 10-15 kişi alıyor ve diyorlar ki şehit aileleri ve gaziler bizim yanımızda. Ben değilim. Benim üyelerim değil. Bu asla geneli kapsamıyor. Referanduma gitsinler. Size yemin ediyorum yüzde 70’e yüzde 30 hayır çıkmazsa, dernek başkanlığı da dahil her şeyi bırakırım. Ben Yüce Türk Milllet’inin katille kahramanı ayıracak ferasette olduğunu düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

‘BEN İSTERSEM AFFEDERİM’

Entgrasyon tartışmalarına da değinen Çerçioğlu “Yani şimdi bir suçtan dolayı hapse attığınız teröristi affettiniz, saldınız. Bunların istihdamını sağlamak zorundasınız. Ben katillerimle aynı yerde çalışmak zorunda kalacağım. Rezil kepaze bir şey bu süreç biz asla destek vermiyoruz” dedi. Sürece destek vermeyen ailelerin ‘barış’ istemiyormuş gibi sunulmasını da eleştiren Çerçioğlu, “Biz hakkımızı savununca sanki biz kandan besleniyormuşuz gibi lanse ediliyor. Asla böyle bir durum yok. Ancak beni yaralayanları, katillerimi ben istersem affederim. Devlet bunu asla yapamaz. Kim olursa olsun yapamaz. Bugün size veya sevdiklerinize zarar veren, öldüren birinin size sorulmadan affedilmesini ister misiniz?” açıklamalarında bulundu.

‘MHP ÖZÜNÜ KAYBETMİŞTİR’

Çerçioğlu sürece desteğini açıklayan MHP’yi de eleştirdi. Gazi Çerçioğlu, “En kötüsü de bunu yapanların ‘Vatan, Millet, Sakarya’ diyenler olması. Bugün MHP bir şehit çocuğunun başını okşamamışken Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını seviyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi? MHP’nin artık kapatılması gerekir, savunacak bir şeyi kalmamışsa özünü kaybetmiştir demektir” dedi.