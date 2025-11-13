Şehit annesi Akbaba, Ankara’da ‘Adalet Masası’ kurdu: ‘Böyle günlere mi şehit verdim’

İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve şehit annesi Pakize Alp Akbaba, Ankara’da İkinci Meclis önünde, süreç komisyonuna karşı “Adalet Masası” kurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Pakize Alp Akbaba'ya destek için geldi. Masada, bildiri ve terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın saldırıları sonucunda yaşamını yitiren insanların görselleri yer aldı.

"SORULARIMA CEVAP VER"

Masada basın açıklaması yapan Akbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Al beni karşına, benim sorularıma cevap ver" dedi. Akbaba, “Ben şehidimden sonra 3 tane daha asker gönderdim. Şimdi çıkmışlar, (Terörist başı Abdullah Öcalan için) kimisi lider diyor, kimisi fotoğrafını sıvazlıyor. Kimisi 'Buyursun gelsin Meclis'e' diyor. Şimdi de her konu bitti. Efendim, 'Milletvekilleri mi İmralı'ya gidecek, o mu buraya gelecek' tartışılıyor. Ne o buraya gelecek, ne de milletvekilleri gidecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Meclisi'ne PKK davet ediliyor. Böyle günlere mi şehit verdim” ifadelerini kullandı.

"SEN KİMSİN Kİ KÜRT’E SAHİP ÇIKASIN?"

Akbaba, DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ı da eleştirdi. Akbaba, “Atatürk'ün kurduğu koltukta oturup koltuğu fır döndürüyor. Milletvekillerine parmak salıyor. Ben çocuklarıma helal lokma yedirdim. Uyuşturucu paralarıyla beslemedim. Haddini bil, senin de ne olduğunu biliyorum. Sen kimsin ki Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsun? Senin amacın o koltukta oturup milletvekillerine parmak sallayıp tehdit etmek. Ben de seni tehdit ediyorum buradan. Hakkın yoktur, in o koltuktan aşağı, layık değilsin oraya” tepkisini gösterdi.

Başkanvekili koltuğuna oturan siyasetçilerin tarafsız olması gerektiğini söyleyen Akbaba, “Gel, çık karşıma. Gel adalet masasına yüreğin varsa. Ama gelemezsin. Sizi başkaları yönetiyor... Kürt sahipsiz mi? Ben Kürt'üm de Türk'üm de Alevi'yim de Sünni'yim de sen kimsin ki Kürt'e sahip çıkasın? Kürt gözü karadır. Komşusunun namusuna da bakar. Biri yan gözle baktı mı gözünü oyar. Sen kimsin ki Kürt'e sahip çıkıyorsun” diye konuştu. Akbaba, CHP lideri Özgür Özel’e de masaya gelmesi için çağrı yaptı.

"BEN EVLAT VERDİM, ONLAR NE YAPTI?"

Masaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Akbaba, yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirtti. Gücü yettiğince Türkiye’nin birçok yerinde bu masayı kurmayı hedeflediğini söyleyen Akbaba, “Bunu bir sembol olarak Ankara’da açtım. Bursa’da İstanbul’da da bu masanın açılmasını isteyenler var. İhanet masasına karşılık açıyorum bu masayı. Şehitleri, çocukları, sivilleri öldürmüş, kesinleşmiş müebbet hapis cezası alan katil Meclis’e davet ediliyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Nur içinde yatsın Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurduğunda herkese eşit hak vermiş. Ama bunlar Türkiye’yi bölmek istiyorlar. Biz, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların bölünmesine izin vermeyeceğiz. Ben vatan için evlat verdim. Onlar ne yaptı” ifadelerini kullandı.

"TÜRK DEVLETİNİN SAVAŞ KAYBETMİŞ GİBİ TESLİM EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve şehit annesi Pakize Alp Akbaba’nın Ankara’da bulunan İkinci Meclis’in önünde açtığı “Adalet Masası”nda bir bildiri yer aldı. Bildiride, “Türk milletinin varlığı ve dirliği için, Türk devletinin bekası için, Cumhuriyet için, vatan toprağı için canını verip şehit olan çocuklarımızın kanı için, gazilerimizin şeref nişanı için bin defa asılması gereken caninin korkaklar tarafından affedilmiş ve canının bağışlanmış olmasını hazmedemiyorken, şimdi de onu onurlandıracak payeler verilip devlete muhatap alınmasını, bölücü terörün başından beri istediği imtiyazların verilmesini, şanlı Türk devletinin savaş kaybetmiş gibi üç kuruşluk çapulcuya masa başında teslim edilmesini, şehitlerin anneleri olarak, kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş gaziler olarak asla kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.