Şehit annesi Pakize Alp Akbaba, süreç komisyonuna karşı dayanışma masası kuracak: ‘Bu vatan sahipsiz değil’

Şehit Anaları Derneği Başkanı şehit annesi Pakize Alp Akbaba, 12-13 Kasım tarihlerinde Ankara’da süreç komisyonuna karşı 1. Meclis’in önünde “Adalet Masası” kuracağını açıkladı. Burada bildiri dağıtarak konuşma yapcağını söyleyen Akbaba, “Terörsüz Türkiye süreci bizi çok yaraladı. Sanki çocuklarımızın ölüm haberini yeni almış gibi olduk. Çünkü burada bebek katilini, 55 bin kişinin katilini Meclis’e davet edip umut hakkı diyorlardı” dedi.

‘İHANET MASASI’

Akbaba, süreci “ihanet masası” olarak nitelendirerek “Atatürk’ün kurduğu, şehit kanları üzerine kurulmuş kutsal Meclis’te millete parmak sallıyorlar. ‘Türkiye’nin geleceği için düşünüyorum diyorlar.’Ama ben sanmıyorum. Oturduğu Meclis koltuğunun hakkını vermiyor. Bunların amacı PKK terör örgütüne af çıkarmak, Anayasa’yı değiştirmek. Erdoğan koltuğu için bunları yapıyor. Türkiye’yi düşündüğü yok. Şehitlere kelle dedi. O zaman da 3 kuruşluk dava açarak kazandım” ifadelerini kullandı.

‘OĞLUMUN MEZARI BAŞINDA YEMİN ETTİM’

“İhanet masasına karşı adalet masası kuracağız” diyen Akbaba, “Atatürk’ün cumhuriyeti ilan ettiği meclis önünde kuracağız. Masa, sandalye koyacağım önüne. Bildiri dağıtacağız. Öcalan’ın (Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan) sadece askeri, öğretmeni değil sivil halkı da kurşuna dizdiğini anlatacağız. Gerekirse gecemi gündüzümü orada geçireceğim. Kusura bakmasınlar bu vatan sahipsiz değil. O Kurtuluş Savaşı’ndaki kahraman analarımızın torunuyum ben. Atatürk’ün bana verdiği yetkiye layık olabilmek için mücadelemi sürdüreceğim. Oğlumun mezarı başında yemin ettim. Son nefesime kadar kullanacağım” diye konuştu.