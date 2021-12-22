Şehit Asteğmen Kubilay için 'Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü' yapılacak

22 Aralık 2021 Çarşamba, 11:13

Menemen’de 91 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Şevki ve Hasan Bey için 23 Aralık Perşembe günü düzenlenecek anma etkinlikleri Menemen Karaağaç yolunda 08.00’de 10 kilometrelik “15. Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu” ile başlayacak. Koşu Yıldıztepe Şehitliği Kubilay Anıtı önünde son bulacak. Kubilay Anıtı önünde saat 10.00’daki protokol anma töreninin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Menemen Şubesi tarafından Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü yapılacak. 10.30’da Menemen İZBAN istasyonu önünden başlayacak yürüyüş Kubilay Anıtı’nda son bulacak. Yürüyüşten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katılımcılara hitaben bir konuşma yapacak.

DÖRT İLÇEDE FİLM GÖSTERİMİ

Saat 18.00’de ise yönetmenliğini Ahmet Faik Akıncı’nın üstlendiği “Kubilay” filmi, Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi, Aliağa Kültür Merkezi, Seferihisar Kültür Merkezi ve Menemen Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gösterime girecek. “Anılarla Atatürk Oyunu” ise 20.00’de Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.