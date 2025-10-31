Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şehit babası kalp krizine yenik düştü!

Şehit babası kalp krizine yenik düştü!

31.10.2025 09:00:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Şehit babası kalp krizine yenik düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2021 yılında Afrin’de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır’ın babası Hasan Çakır, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır (28) şehit oldu.

Image

Oğlunun şehadet haberi geldiğinde “Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun” sözleriyle bilinen baba Hasan Çakır (59), dün akşam evinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Çakır’ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ölüm haberini alan Saniye Çakır, “Ben ne yapacağım şimdi sen olmadan” diyerek gözyaşı döktü. Hasan Çakır’ın cenazesinin yarın İnegöl’de toprağa verileceği öğrenildi.

Image

İlgili Konular: #Bursa #Şehit #kalp krizi #Baba

İlgili Haberler

Şehit askerin cenazesi Gaziantep’e getirildi
Şehit askerin cenazesi Gaziantep’e getirildi Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner’in cenazesi, Gaziantep’e getirildi.
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu! Milli Savuma Bakanlığı (MSB), Piyade Er Eyüp Güner'in, eğitim esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Şehit babasına hakaret etmişti... Halk otobüsü şoförüne gözaltı!
Şehit babasına hakaret etmişti... Halk otobüsü şoförüne gözaltı! Sivas'ta, şehit babası Kaya Turan Kıraç'a 'dilenci' diyerek hakaret eden halk otobüsü şoförü M.B., gözaltına alındı. M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.