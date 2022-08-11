Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül mezarı başında anıldı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:59

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül, PKK'lı teröristlerle çatışma sırasında şehit olmuştu. Şehitler, ölümlerinin beşinci yılında da dualarla anıldı.

Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

"EREN'İN GURURU ACISINI KAPATIYOR"

Anma gününde gelen ziyaretçilerin kendisi için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bülbül, "Acı acıdır ve hiçbir zaman içimden gitmiyor. Gururu acısını kapatıyor. Eren'in babası sağ olsa ben üzülürken o destek olurdu. Ben şimdi evlatlarımla beraber Eren'in kabri başında bu acıyı yaşamak zorundayım. Gelen insanlarla beraber çok mutlu oluyorum. Allah'ım onlardan razı olsun" diye konuştu.

Şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı. Şehidin Bekbele Mahallesi'ndeki mezarına giden eşi Cemile Gedik ve çocukları, buraya çiçek bıraktı. Buradaki program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.