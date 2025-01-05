Şehit Fethi Sekin Elazığ'da mezarı başında anıldı

İzmir’de 8 yıl önce adliye önünde PKK’li teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ’da kabri başında anıldı.

Şehit Fethi Sekin Elazığ'da mezarı başında anıldı
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 13:34

İzmir Adliyesi’nde 5 Ocak 2017’de terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.

Sekin, ölümünün 8’inci yıldönümünde Sekin’in Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma programında bir araya gelen yurttaşlar, öğrenciler ve il protokolü, Sekin'in mezarı başında dualar etti. Ardından Şehit Fethi Sekin Külliyesi’ndeki programa geçildi.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program şehit Fethi Sekin’in kardeşlerinin konuşmasının ardından 2024 yılında birinci olan kompozisyonun okunması, Şehit Polis Fethi Sekin adına atışta birinci olana madalya taktim edilmesi ve öğrenciler tarafından şiir okunması ile sona erdi.

Anma törenine, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, STK temsilcileri, aile yakınları ve yurttaşlar katıldı.



Etiketler: #Fethi Sekin #pkk #Elazığ

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