Şehit Gökhan Korkmaz'ın dayısı: Pilot olmak çocukluk hayaliydi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Kazada, Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz şehit oldu. Şehit Korkmaz'ın Büyükçekmece'de yaşayan ailesine gece saatlerinde İstanbul Merkez Komutanlığı'na bağlı askeri yetkililer tarafından haber verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı. Haberi alan baba Kadir Korkmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şehidin kız kardeşinin ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkran Tuna ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Afyoncu da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

'CUMA GÜNÜ YANINIZDAYIM'

Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenildi. Şehit Korkmaz'ın en son Pazar günü oğlunun doğum gününü kutlamak için geldiği ve daha sonra göreve gittiği. Ailesine 'cuma günü yanınızdayım, geleceğim' dediği öğrenildi.

'PİLOT OLMAK HAYALİYDİ'

Şehit Gökhan Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim, Pilot olmak hayaliydi. Bu vatan içim çalışan bir insandı. Vatansever, vatanını seven Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürk'ün ilkelerinde giden, her türlü zorluklarla baş eden bir çocuktu. En son oğlunun doğum gününde pazar günü konuşmuştuk. Oğlu da onun gibi olmak istiyor. Oda pırlanta. Oda pilot olmasa da uçaklar yapacak, o kadar zeki bir çocuk dedi.

'ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR KOMUTANIMIZDI'

Taziye ziyareti için gelen Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Afyoncu ise, "Acımız büyük, 20 kahraman vatan evladını kaybettik. Bunların içinde Gökhan Yarbayımız bizim Harp Okulunda 2 seneden beri görev yapan, fedakârlıkla çalışkan, çok sevdiğimiz bir komutanımızdı. Tabii ailenin acısı hepimizden daha büyük, zor. Önce ilk vazifemizi yapmamız lazım ülke olarak, millet olarak, aile olarak. Cenazeler geldikten sonra cenazeleri defnedilecek daha sonra da isimlerinin yaşaması için bütün kurumlar ellerinden geleni yapacak, Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz çünkü onlar Türk bayrağının şanlı şerefle dalgalanması için Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında görev icra ederken dönüşte böyle elim bir kaza oldu, mekanları cennet olsun. Cenazelerin şu anda defni ile ilgili herhangi bir gelişme yok, basına duyurulacak. Çünkü bütün cenazelerin Gürcistan'dan alıp getirilip ailelerinin isteği doğrultusunda nereye defnedilmesini istiyorsa aileleri ile görüşülür. Savunma Bakanlığımız bu konuyla ilgileniyor. Bu bir süreç. Daha herhangi bir bilgi gelmedi. O takip ediliyor. Biz üniversite olarak da takip ediyoruz. Bakanlığımız zaten başından beri takip ediyor. Mekanları cennet olsun, Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.