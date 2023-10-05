Şehit itfaiyeci Fahrican Yavaş'a duygusal veda

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:44

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:44

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir apartman dairesindeki yangına müdahale ettiği sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli 24 yaşındaki Fahrican Yavaş için memleketi İzmir’de cenaze töreni düzenlendi. Torbalı Hacı Mümin Mesci Camii'de düzenlenen törene genç itfaiyecinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları ile meslektaşları katıldı.

“DAHA ÇOK GENÇSİN”

Başkan Tunç Soyer ile Mansur Yavaş, Fahrican Yavaş'ın babası Vahdettin Yavaş ile annesi Nedret Yavaş'a başsağlığı diledi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fahrican Yavaş'ın naaşı meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Oğlunun tabutuna dokunan anne Nedret Yavaş, “Daha çok gençsin. Senin düğününü yapacaktık. Beni bırakıp nereye gidiyorsun” diyerek gözyaşı döktü. Yavaş, Torbalı Eğerci Mezarlığı'nda toprağa verildi.