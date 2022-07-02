Şehit kabrinden bayrak direğini çaldılar
Düzce'de Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in mezarının başındaki bayrak direği çalındı.
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 1993 yılında, PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan, Düzce'nin ilk terör şehidi olarak kayıtlara geçen Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in Aziziye Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrinin başında bulunan Türk bayrağının olduğu direk çalındı.
Şehidin mezarına dua etmek için gelenler, durumu fark edip, muhtar Aydın Koç’a iletti. Koç, bayrak direğinin yanı sıra hayırseverlerin yaptırdığı şadırvandaki demir kapıların da çalındığını tespit etti.
‘BÖYLE OLUR MU?’
Duruma tepki gösteren Koç, “Biz gelip şehidimizin başında ağlayarak dua ederken bu hırsızlığı görmek bizleri üzüyor. Hırsızlığın da bir oluru var. Hırsızlığın bu kadar şekil değiştirdiğini ilk kez görüyorum. Bu maneviyata rahatsızlık veren kişiler hakkında Cumhuriyet savcılarının gerekeni yapmasını istiyor ve suç duyurusunda bulunuyorum. Böyle bir hırsızlık olur mu?” dedi.
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- Memur zammı için kritik gün
- Erdoğan ile Atalay arasında ilginç diyalog
- Valilik açıkladı: Denize girmek 3 gün yasaklandı