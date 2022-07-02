Şehit kabrinden bayrak direğini çaldılar

Düzce'de Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in mezarının başındaki bayrak direği çalındı.

DHA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:56
Şehit kabrinden bayrak direğini çaldılar
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 1993 yılında, PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan, Düzce'nin ilk terör şehidi olarak kayıtlara geçen Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in Aziziye Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrinin başında bulunan Türk bayrağının olduğu direk çalındı.

Şehidin mezarına dua etmek için gelenler, durumu fark edip, muhtar Aydın Koç’a iletti. Koç, bayrak direğinin yanı sıra hayırseverlerin yaptırdığı şadırvandaki demir kapıların da çalındığını tespit etti.

‘BÖYLE OLUR MU?’

Duruma tepki gösteren Koç, “Biz gelip şehidimizin başında ağlayarak dua ederken bu hırsızlığı görmek bizleri üzüyor. Hırsızlığın da bir oluru var. Hırsızlığın bu kadar şekil değiştirdiğini ilk kez görüyorum. Bu maneviyata rahatsızlık veren kişiler hakkında Cumhuriyet savcılarının gerekeni yapmasını istiyor ve suç duyurusunda bulunuyorum. Böyle bir hırsızlık olur mu?” dedi. 


Düzce Şehit
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