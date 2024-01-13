Şehit Kemal Batur’un asker eğlencesi görüntüleri yürek burktu!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı.
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada Niğdeli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur ile birlikte 9 asker şehit düştü.
Şehit Batur’un askere gitmeden önce memleketi Niğde’de yapılan asker eğlencesi görüntüleri yürek burktu. Sırtında ay yıldızlı bayrakla eğlenen şehidin görüntüsü, görenleri duygulandırdı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) yarın memleketi Niğde’de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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