'Şehit kokusu' adı altında parfüm tanıtımı yaptı
Sosyal medyaya düşen videoda bir şahsın parfüm ürünlerini 'Şehit kokusu', 'Bedir kokusu' ve 'Payitaht kokusu' adıyla pazarlamaya çalıştığı görüntüler tepki çekti.
Ticari çıkarlar için dini ve milli duyguların istismar edilmesinin pes dedirten bir örneği daha görüldü.
Bir kozmetik markası, parfüm ürünlerini pazarlamak için şehitleri kullanmaya başladı.
Tanıtımı yapan kişi videoda şunları söyledi:
"Size 6 farklı kokudan bahsedeceğiz. Okan Bey için 6 kokumuzu hazırladık, bunları size de şimdi açıklayacağım. Bedir, Mevlana, Misk, Şehit kokusu, Kaşmir ve Payitaht kokusundan hazırladık. Sizlerde isterseniz bize ulaşın."
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