Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete, Hatay'da toprağa verildi

Kuzey Irak’ta Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki meydana gelen silah kazası sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete’nin cenazesi, memleketi Hatay’da toprağa verildi.

İHA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 14:27
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete, Hatay'da toprağa verildi
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Merkez Antakya ilçesi, Altınçay Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Antakya Mezarlık Kompleksi’ne getirildi.

Buradaki törene baba Hüseyin, anne Cahide ve abla Halime ve yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tökel, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin silah kazası sonucu şehit düştüğü bildirilmişti.



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