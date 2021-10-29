Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alınmasının ardından Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi'ndeki meydana götürüldü. Şehidin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze sırasında şehidin 2 aylık hamile eşi Dilek, annesi Şehri, babası Recep ve kız kardeşi Sevda Çalışkan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Cenazeye şehidin yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AKP Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, İYİ Parti Samsun Milletvekilleri Erhan Usta ve Bedri Yaşar, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Camcı ile yurttaşlar katıldı.
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