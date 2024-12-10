Şehit polise hakaret eden iki kişiye gözaltı

Yayınlanma: 10.12.2024 - 18:09

Güncelleme: 10.12.2024 - 18:10

Seferihisar’ın Turabiye Mahallesi’nde, 20 Kasım günü silahlı çatışma ihbarına giden polis memuru Mehmet Tozun, saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olsun. Saldırının faili Mehmet Salih Çelik ve olayla bağlantılı diğer şüphelilerden altısı tutuklanırken, sekiz kişi serbest bırakıldı.

Şehit polis için yas tutulurken, bir WhatsApp grubunda şehit Tozun hakkında ağır hakaret içeren mesajlar paylaşıldığı tespit edildi. Mesajların sahibi olduğu belirlenen C.Y. ve Y.A.’yı gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü ve haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi.