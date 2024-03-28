Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi'nde anıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, silahlı terör örgütü DHKP-C'li teröristlerce makam odasında şehit edilişinin 9. yılında İstanbul Adliyesi'nde anıldı.
Gezi Parkı eylemlerinde, 16 Haziran 2013'te polisin sıktığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucunda yaralanan ve 11 Mart 2014'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne iliştin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına avukat gibi giren iki DHKP-C'li terörist tarafından adliyenin 6'ncı katındaki makam odasında rehin alınarak şehit edilişinin 9. yılında anıldı.
İstanbul Adalet Sarayı'nın Atrium alanında düzenlenen anma törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı.
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