Adalet Bakanı Tunç'tan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama: 'Savcı Kiraz saldırısıyla bir bağlantısı tespit edilemedi'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:12

Güncelleme: 06.02.2024 - 17:35

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı, toplam 3 kişi öldü.

Edinilen ilk bilgilere göre, saat 11.46'da İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay sırasında 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedaviye alınan yaralılardan 1 kişi kurtarılamadı.

Öte yandan çatışmada, saldırıyı düzenleyen DHKP-C üyeleri Emrah Yayla ile Pınar Birkoç'un öldürüldüğü, bir kişinin de yaralı yakalandığı bildirildi. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yaptı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç ayrıca söz konusu saldırı ile Savcı Kiraz saldırısı arasında bir bağlantı tespit edilemediğini aktardı.

Bakan Tunç, "Polisimizin dikkati faciayı önledi. Savcı Kiraz bu adliyede şehit edilmişti. Aynı hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildiler. Bütün yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 34 gözaltı var. 5 cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimiz inceleme yapıyor. İki teröristle ilgili suç kaydı ile ilgili incelemeler devam ediyor. 2004 yılında ceza alan birisi. 15 yıldan sonra cezası biten birisi. Kadın teröristin davası Yargıtay'da sürüyor. 4 yıl 2 ay tutuklu kalan birisi. Ablasının da yargılaması sürüyor" dedi.