Şehit Talha Bahadır’ın naaşı memleketi Yalova’ya uğurlandı
Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hain saldırıda şehit olan İstihkam Teğmen Talha Bahadır’ın naaşı, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından vatan toprağına emanet edilmek üzere memleketi Yalova’ya uğurlandı.
Gece saatlerinde bölücü terör örgütü PKK/PYD tarafından Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik hain füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda İstihkam Teğmen Talha Bahadır (28) ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
VATAN TOPRAĞINA EMANET EDİLMEK ÜZERE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Hain saldırıda şehit olan İstihkam Teğmen Talha Bahadır için Gaziantep Havalimanı’nda resmi tören düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin ve duaların okunmasının ardından şehit Talha Bahadır’ın naaşı, alanda hazır bekleyen Türk Hava Kuvvetleri uçağına konularak vatan toprağına emanet edilmek üzere memleketi Yalova’ya uğurlandı.
Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törene Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde öğretmen olan kardeşi Yasir Bahadır ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, askeri erkan, kent protokolü ve diğer yetkililer katıldı.
SALDIRI SONRASI 24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Saldırının ardından terör örgütü PKK/PYD hedefleri ateş altına alındı. İlk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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