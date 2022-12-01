Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı

01 Aralık 2022 Perşembe, 17:56

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kent merkezindeki Ulu Cami'ye getirildi.

Cami avlusunda düzenlenen törene asker kıyafetiyle katılan şehidin güvenlik korucusu olan babası ve aile bireylerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile diğer yetkililer teskin etmeye çalıştı.

Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu cenaze namazını kıldırdı, dua etti.

Korkmaz'ın naaşı, Gazi Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Şehidin babasına Türk bayrağını teslim eden Demirtaş, "Uğruna canlarımızı feda ettiğimiz bu bayrağı bir şehit babası olarak size teslim ediyorum. Şahsınız, aileniz hatta şehriniz inşallah şehidimizin şanıyla, şerefiyle andolsun bundan sonra böyle anılacaksınız. Cenabıallah, kalan evlatlarınıza, sizlere hayırlı ömürler versin. Vatanımız sağ olsun. Allah sizlere sabırlar ihsan etsin" dedi.