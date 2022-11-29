Şehit Uzman Çavuş Mustafa Işık, son yolculuğuna uğurlandı

29 Kasım 2022 Salı, 14:08

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın nöbet tuttuğu sırada yıldırım düştü. Burada şehit olan Işık'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'ne getirildi. Evinin önünde helalik alınmasının ardından Işık'ın cenazesi, Ketenli Camisi'ne götürüldü.

Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin babası Abdullah, annesi Meryem, eşi Derya Işık ve yurttaşlar katıldı.

"MELEK GİBİYDİ ZATEN"

Derya Işık, tabuta sarılan kayınvalidesi Meryem Işık'ı teselli ederek, "Ağlama anne. O içinde nasıl gülüyor? Bak nasıl gülüyor Mustafa'm. İnci gibi dişleri görünüyor" dedi.

4 aylık kızı Efnan'ı da eşinin tabutunun başına getiren Derya Işık, "Bak bir tanem, prensesin burada. Senin gibi güçlü kızım. Nasıl geldi yanına, bak dimdik. Melek gibiydi zaten. Bir kanatları yoktu. Kanatları da oldu, bak nasıl uçuyor" diye konuştu.

Şehit Işık'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.