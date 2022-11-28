Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 21:56
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.



Milli Savunma Bakanlığı Şehit

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