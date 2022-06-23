Şehit Uzman Çavuş Turgut İçen, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

23 Haziran 2022 Perşembe, 18:59

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca dün yürütülen Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı Operasyonu’nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29), Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen (30) ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan’ın yaralandığı belirtildi. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Arduç’un sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Jandarma Uzman Çavuş İçen’in Dağkapı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

9 yıllık personel olduğu öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası İçen’in acı haberi, İzmir’in Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi’ndeki baba ocağına gelen yetkililerce verildi. Annesi Keziban İçen, babası İdris İçen, eşi Semiha İçen ve kardeşi Dursun İçen, büyük üzüntü yaşadı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba evinde helallik alınmasının ardından tören için Ödemiş Şeker Camii’ne getirildi. Cenazede şehidin eşi Semiha İçen, çocukları Yağmur (7), Yaren Aybüke (5) ve Ecrin (3), annesi Keziban ve babası İdris İçen ile şehidin yakınları ve ilçe halkı yer aldı. Cenaze törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, askeri erkan ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

TABUTA SARILIP AĞLADILAR

Cenaze töreninde ailesi ve yakınları, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen’in al bayrağa sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ödemiş Zungurlu Mezarlığı’na götürüldü.